2019-10-06T10:51:44+03:00
Общество

Первый шаг сделан: в Курске прошли обсуждения дизайн-кода города

В результате нескольких встреч должен появиться единый документ, регламентирующий внешний вид зданий
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Около 100 участников - архитекторов, общественников и неравнодушных горожан - обсудили накануне дизайн-код Курска. Встреча прошла в Солнечном зале городского комитета архитектуры и градостроительства. На примере гостиницы Центральной собравшиеся представили, какие рекламные конструкции могут быть представлены на здании и как должна выглядеть прилегающая территория.

Многие из участников высказались против штендеров и временных конструкций и поддержали установку указателей в едином стиле. Некоторые предлагали ввести обязательную архитектурную подсветку зданий, другие - определиться со шрифтом вывесок, например, использовать древнерусский стиль. По поводу прилегающей территории, прозвучали идеи применять элементы озеленения в плитке, газонную траву вместо цветов, а многочисленные провода убрать под землю.

Эта встреча стала первой в цикле обсуждений дизайн-кода Курска. Власти продолжат обсуждать его вместе с горожанами, архитекторами, общественниками и предпринимателями. В результате будет разработан единый документ, регламентирующий шрифт, цвет, размер вывесок и входной композиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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