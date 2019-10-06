В Курской области объявлено штормовое предупреждение из-за ливня

СЕГОДНЯ 10:12 2019-10-06T10:12:37+03:00

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Спасатели объявили на территории Курской области штормовое предупреждение. По данным регионального ГУ МЧС, 6 октября ожидается очень сильный дождь.

Ливень может спровоцировать увеличение опасных ситуаций, поэтому сотрудники чрезвычайных ведомств напоминают: в случае беды всегда можно обратиться по номеру «112». В зависимости от обстоятельств диспетчер вызовет на место происшествия все необходимые службы.

В понедельник и вторник синоптики прогнозируют пасмурную погоду без сильных осадков. Но уже в среду вновь пойдет дождь. Такая погода продержится всю неделю. Только в воскресенье ожидается прояснение.

ИСТОЧНИК KP.RU