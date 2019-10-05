В Курской области во время рейдов пять детей забрали из семей

5 Окт. 22:09 2019-10-05T22:09:30+03:00

Малыши жили в антисанитарии, у них не было условий для учебы и отдыха, сказали в полиции

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В Железногорском районе сотрудники полиции, в том числе и инспекторы по делам несовершеннолетних, проверяют семьи, состоящие на профилактическом учете. Полицейские проверяют условия содержания детей. Обращают особое внимание на обогрев жилья, в том числе насколько безопасно отапливается оно. Кроме этого, стражи порядка проверяют есть ли теплая одежда, продукты, условия для обучения и отдыха детей.

В течение таких рейдов было составлено более десятка административных протоколов за ненадлежащее исполнение родителями своих обязанностей. Пять детей забрали из семей. Дети находились в трудной жизненной ситуации, жили в полной антисанитарии, у них не было условий для учебы и отдыха, сказали в полиции.

Как отмечают инспектора ПДН, такие мероприятия позволяют выявить и предотвратить раннюю стадию неблагополучия в семье, а также добиться улучшения условий содержания детей.

Полицейские призывают курян не быть равнодушными. Если у вас есть информация о неблагополучных семьях, где дети подвергаются насилию или содержатся в плохих условиях, вы можете сообщить об этом в ближайший отдел полиции или позвонить по номеру «02».

ИСТОЧНИК KP.RU