2019-10-05T08:51:07+03:00
Происшествия

В Курске из-за нашествия американской бабочки вырубают деревья

Поросль обрабатывают опасными гербицидами
Ольга ДАНИЛОВА
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Массовые вырубки деревьев идет в Сеймском округеМассовые вырубки деревьев идет в Сеймском округеФото: Светлана ВОЛКОВА
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Летом в Курске впервые было зафиксировано массовое нашествие опасного карантинного вредителя – американской белой бабочки (АББ).

Как рассказали в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, "принимаются все возможные меры для подавления ее численности и предотвращения дальнейшего распространения".

Карантинная фитосанитарная зона была установлена в Сеймском округе площадью 477,2 га. Разработана программа по локализации очага и ликвидации популяции вредителя. Постоянный контроль ведется за фенологией развития и распространением вредителя.

В июле - августе на площади более 50 тыс. квадратных метров были уничтожены «паутинные гнезда», ветви с гусеницами обрезались и сжигались.

В августе - сентябре сотрудниками администрации Сеймского округа с привлечением спасателей областного и городского звена, спецтехники и ООО «Горсвет» в районе бывшего завода «Аккумулятор» вырубили клен ясенелистный, уничтожили паутинные гнезда вредителя.

На территории ООО «Исток +» проводится вырезка и сжигание клена ясенелистного, а молодая поросль клена обрабатывается гербицидом. Деревья и кустарники опрыскивались биологическим препаратом – битоксибацилином, рассказали в администрации региона.

АО «Предприятие «Промжелдортанс» и ОАО «Курскрезинотехника» тоже участвуют в уничтожении бабочки.

В сентябре к борьбе с карантинным вредителем подключились военнослужащие курского гарнизона, которые совместно с представителями администрации Сеймского округа и спасателями выполняли работы по вырубке и уничтожению клена.

В Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям отметили, что ввиду того, что вредитель распространен в местах постоянного проживания людей, проведение химических обработок затруднено, а в некоторых случаях невозможно.

Впрочем, пока непонятно, как скажутся на экологии уже проведенные мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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