Двое курян получили гранты под свои проекты

СЕГОДНЯ 08:29 2019-10-05T08:29:57+03:00

В 2019 году в конкурсе приняли участие 72 региона РФ

Изменить размер текста: A A

Курские «серебряные» волонтеры Татьяна Басова и Константин Ковалев стали победителями Всероссийского грантового конкурса социальных проектов «Молоды душой».

Татьяна Басова получит 250 тысяч рублей на реализацию проекта, направленного на повышение финансовой грамотности от школьного до преклонного возраста.

Константин Ковалев, выигравший грант в размере 50 тысяч рублей, будет развивать отношения с соотечественниками из Канады. Его проект получил название «Горсть земли русской».

В 2019 году в конкурсе приняли участие 72 региона РФ, которые представили 678 заявок. В финал конкурса вышли 42 инициативы.

ИСТОЧНИК KP.RU