В Курске нашли самую опасную остановку

СЕГОДНЯ 18:04 2019-10-04T18:05:27+03:00

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Активисты ОНФ по итогам Дорожной инспекции - 2019 решили не только составить рейтинг городов по качеству дорог, но и выбрать лидеров в различных, не менее почетных номинациях. Эксперты сформировали десятку самых поразивших их во время дорожного рейда фактов, отметив самую большую яму, самую глубокую лужу, самый аварийный участок и даже самого безответственного чиновника.

Самая опасная остановка общественного транспорта, по мнению активистов ОНФ, находится в Курске в районе перекрестка улиц Верхняя Луговая и Дзержинского. Правда, слово «находится» в данном случае не очень подходит, потому что остановки вроде как не существует – это место никак не обозначено и не защищено. Соответствующей разметки нет, путей подхода – тоже. Пассажиры ждут трамвай прямо посередине дороги. А перебегают ее, пытаясь попасть на «остановку», в любом месте, лавируя в потоке машин в самом центре города!

Звание «Самого пыльного города» досталось также Курску. И снова из-за улицы Верхняя Луговая. Видимо, место здесь несчастливое – пока пассажиры сиротливо ютятся посреди дороги в ожидании трамвая, на обочинах сами самой растут… песчаные горы. Во время дорожной инспекции летом активисты собрали 20 кг песка с одного метра вдоль дороги. Значит, с 50 м можно собрать 1 тонну.

ИСТОЧНИК KP.RU