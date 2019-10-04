18-летний курянин на мопеде попал под ВАЗ

СЕГОДНЯ 16:02 2019-10-04T16:02:01+03:00

У него не было водительских прав

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ДТП произошло 3 октября примерно в 16.35 возле дома №76 по улице Семеновская Курска. Как сообщили в ГИБДД, по предварительным данным, произошло столкновение мопеда, за рулем которого был 18-летний парень и ВАЗ-21120, под управлением 33-летнего водителя.

Мопед ехал по улице Семеновская со стороны Садовой в направлении улицы Ватутина, а автомобиль - в попутном направлении, поворачивал налево. В результате ДТП водитель мопеда с ранением попал в больницу. Как выяснилось, у него не было прав на вождение транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU