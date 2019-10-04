Икона Божией Матери «Знамение» покинула Курскую область

СЕГОДНЯ 14:47 2019-10-04T14:47:25+03:00

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4 октября Икона Божией Матери «Знамение» Курская Коренная покинула свою историческую родину. Святой образ отправился в Казахстан. На курской земле икона «Знамение» находилась с 20 сентября по 4 октября. За это время более 150 тысяч верующих поклонились святыне.

«Перед иконой круглосуточно совершались молебны. Народ самого разного возраста, положения с верой и любовью приходил помолиться перед чудотворным ликом Пресвятой Богородицы. Это наша историческая святыня, которая была с нашим народом и нашей землей много веков. Сейчас у иконы особая миссия, она посещает многие страны и континенты, объединяет людей», - сказал Митрополит Курский и Рыльский Герман.

Вместе с верующими и курским духовенством в аэропорту святыню провожал и схиархимандрит Илий (Ноздрин), духовник Святейшего Патриарха Кирилла. Старец Илий в ходе визита в Курск помолился у чудотворной иконы Божией Матери «Знамение», а также посетил местные обители и храмы.

ИСТОЧНИК KP.RU