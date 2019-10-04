На 135 улицах Курска заменили светильники

СЕГОДНЯ 13:35 2019-10-04T13:35:39+03:00

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В Курске продолжаются работы по замене уличных светильников. Они ведутся в рамках контракта, цель которого - энергосбережение и повышение эффективности использования энергетических ресурсов областного центра. Всего заменят 25871 светильника по 961 улице Курска. По состоянию на 3 октября рабочие заменили более 5220 светильников на 135 улицах города.

Сегодня, 4 октября, работы по замене ведутся на 23 улицах: 2-я Рабочая, 10-14, Республиканская, 34-50, Козлова, Железнодорожная, Путейская, Калинина, Орджоникидзе, Косиновская, Масловка, Новая Масловка, Дмитриевская, Любажская, Линецкая, Хомутовская, а также в 4-м Косиновском, 2-м и 3-м Тульских, 1-м и 2-м Линецких, 1-м, 2-м и 3-м Любажских переулках и Дмитриевском проезде.

Подрядной организации дали поручение по возможности ускорить темп работы и уделить особое внимание улицам частного сектора.

ИСТОЧНИК KP.RU