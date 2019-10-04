Курские спасатели патрулируют дачи
3 октября в Курской области произошло семь случаев возгорания травы и мусора. Пожары зарегистрированы в Курском, Льговском, Рыльском и Черемисиновском районах. Практически во всех случаях к месту ЧП оперативно приезжали добровольцы с первичными средствами пожаротушения. Основная причина возгораний – неосторожное обращение с огнем.
Сотрудники ГУ МЧС по Курской области проводят регулярные рейды и патрулирования дачных и садоводческих участков, напоминают о правилах пожарной безопасности их владельцам.
Спасатели еще раз напоминают о размерах штрафов, которые грозят курянам за несоблюдение правил пожарной безопасности / в условиях особого противопожарного режима:
- для физических лиц – от 2000 до 3000 рублей/ 2000 до 4000 рублей;
- для должностных лиц – от 6000 до 15000 рублей/ 15000 до 30000 рублей;
- для юридических лиц – от 150000 – 200000 рублей/ 400000 до 500000 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU