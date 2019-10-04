В Курске на Театральной площади заработал бесплатный Wi-Fi

СЕГОДНЯ 13:14 2019-10-04T13:15:08+03:00

Раньше куряне могли присесть хотя бы на старом фонтане, теперь интернет придется ловить стоя Фото: Светлана ВОЛКОВА

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На Театральной площади, перед драматическим театром им. А.С. Пушкина - одном из любимых мест отдыха и прогулок курян – начал работать бесплатный Wi-Fi. Теперь здесь можно не только гулять, но и общаться или работать в интернете, слушать музыку и смотреть видео бесплатно.

Городской Wi-Fi - один из приоритетных проектов, поскольку Wi-Fi сеть – это и удобный сервис для жителей и гостей города, и основа для «умного города» - беспроводной инфраструктуры для передачи данных по вопросам о безопасности, работе экстренных служб, парковках.

Совсем недавно на Театральной площади заработал светомузыкальный фонтан. Он уже вошел в число курских достопримечательностей. Бесплатный доступ к Wi-Fi, безусловно, сделает это место встреч еще более популярным среди курян и гостей города.

К слову, бесплатный Wi-Fi здесь, а также в других точках города несколько лет назад уже запускали. Но со временем проект, видимо, перестал работать.

К сожалению, на популярной у курян площади сейчас нет ни одной лавочки.

ИСТОЧНИК KP.RU