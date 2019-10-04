2019-10-04T13:04:25+03:00
Происшествия

Будут судить курянина, который расстрелял бывшего тестя

Конфликт произошел из-за имущества
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Курянину грозит срокКурянину грозит срокФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

В суд передано уголовное дело против 35-летнего жителя Железногорска. Его обвиняют по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия, боеприпасов) и ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия 28 апреля с 19 часов 20 минут до 19 часов 40 минут мужчина возле одного из домов по улице Ленина Железногорска Курской области поругался из-за имущества с 54-летним бывшим тестем. Во время конфликта он стал стрелять. Он выстрелил в тестя по крайней мере трижды из неустановленного следствием огнестрельного оружия калибра 9 мм, после чего с места происшествия скрылся, сказали в СК.

Раненого железногорца доставили в Железногорскую районную больницу, где он умер от полученных ран.

Теперь суд рассмотрит это дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24