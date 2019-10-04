Будут судить курянина, который расстрелял бывшего тестя

СЕГОДНЯ 13:04 2019-10-04T13:04:25+03:00

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В суд передано уголовное дело против 35-летнего жителя Железногорска. Его обвиняют по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия, боеприпасов) и ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия 28 апреля с 19 часов 20 минут до 19 часов 40 минут мужчина возле одного из домов по улице Ленина Железногорска Курской области поругался из-за имущества с 54-летним бывшим тестем. Во время конфликта он стал стрелять. Он выстрелил в тестя по крайней мере трижды из неустановленного следствием огнестрельного оружия калибра 9 мм, после чего с места происшествия скрылся, сказали в СК.

Раненого железногорца доставили в Железногорскую районную больницу, где он умер от полученных ран.

Теперь суд рассмотрит это дело.

ИСТОЧНИК KP.RU