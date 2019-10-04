2019-10-04T12:15:24+03:00
Происшествия

Под Курском иномарка сбила ребенка

Школьник получил травмы
Ольга ДАНИЛОВА
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В ДТП пострадал ребенокВ ДТП пострадал ребенокФото: Светлана ВОЛКОВА
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Авария произошла 3 октября примерно в 18.15 возле дома №9 по улице Советская села Дьяконово Октябрьского района.

Здесь 21-летняя девушка-водитель, управляя автомобилем «Митсубиси Галант», ехала по улице Советская со стороны улицы Заречная в сторону улицы Победы села Дьяконово.

Здесь иномарка сбила 8-летнего пешехода. В ДТП ребенок получил ранение, сказали в ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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