Под Курском иномарка сбила ребенка
Школьник получил травмы
В ДТП пострадал ребенокФото: Светлана ВОЛКОВА
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Авария произошла 3 октября примерно в 18.15 возле дома №9 по улице Советская села Дьяконово Октябрьского района.
Здесь 21-летняя девушка-водитель, управляя автомобилем «Митсубиси Галант», ехала по улице Советская со стороны улицы Заречная в сторону улицы Победы села Дьяконово.
Здесь иномарка сбила 8-летнего пешехода. В ДТП ребенок получил ранение, сказали в ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU