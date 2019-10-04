В Курске обнаружили сайты, на которых продавали дипломы

СЕГОДНЯ 11:36 2019-10-04T11:36:46+03:00

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Прокуратура Центрального административного округа Курска во время мониторинга сети Интернет обнаружила сайты, содержащие информацию о продаже дипломов об образовании. Войти на эти сайты можно было свободно, без предварительной регистрации. Познакомиться с их содержанием мог любой интернет-пользователь.

Как выяснилось, эти сайты не включены в Единый реестр доменных имен, указателей страниц и сетевых адресов, содержащих информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено.

Вместе с тем на них продавали дипломы, что противозаконно.

Прокуратура Центрального административного округа Курска направила в суд 19 административных исков, в которых поставила вопрос о признании этой информации запрещенной к распространению в Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU