В Курске пройдет концерт военного оркестра
Послушать музыку можно бесплатно
На концерт приглашают всех желающихФото: Светлана ВОЛКОВА
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4 октября в 18.40 в концертном зале «ГРИНН» Курска состоится концерт Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ (дирижер - подполковник Константин Петрович).
Концерт пройдет в рамках проекта «Шаги Победы».
Проект посвящен воинской доблести российской армии на трех ратных полях – Куликовом, Бородинском и Прохоровском. Он приурочен к 75-летию Победы нашего народа в Великой Отечественной войне.
Послушать музыку в исполнении военного оркестра приглашаются все куряне и гости города.
Вход на концерт свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU