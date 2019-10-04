В Курске пройдет концерт военного оркестра

СЕГОДНЯ 10:14 2019-10-04T10:14:29+03:00

На концерт приглашают всех желающих Фото: Светлана ВОЛКОВА

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4 октября в 18.40 в концертном зале «ГРИНН» Курска состоится концерт Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ (дирижер - подполковник Константин Петрович).

Концерт пройдет в рамках проекта «Шаги Победы».

Проект посвящен воинской доблести российской армии на трех ратных полях – Куликовом, Бородинском и Прохоровском. Он приурочен к 75-летию Победы нашего народа в Великой Отечественной войне.

Послушать музыку в исполнении военного оркестра приглашаются все куряне и гости города.

Вход на концерт свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU