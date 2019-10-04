В Курской области горела квартира

СЕГОДНЯ 08:38 2019-10-04T08:38:15+03:00

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В 19:35 3 Октября на телефон ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о пожаре в квартире по улице Мира, д. 51 в Железногорске.

По данным МЧС по прибытию в 19:37 приступили к ликвидации загорания. Пожар локализован в 19:41, ликвидирован в 19:42.

В результате пожара в однокомнатной квартире огнем поврежден ковер и деревянный пол. Пожарные спасли человека.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU