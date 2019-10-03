2019-10-03T19:46:38+03:00
Происшествия

В водоеме под Курском нашли тело мужчины

Следователи пытаются установить личность погибшего
Ольга ДАНИЛОВА
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Труп обнаружили в воде местные жителиТруп обнаружили в воде местные жителиФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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2 октября в полицию поступило сообщение об обнаружении тела мужчины в водоеме в Курчатове Курской области, сообщил в СК. По этому Курчатовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области проводится доследственная проверка.

В ходе осмотра места происшествия и проведения первоначальных проверочных мероприятий установлено, что в водоеме было тело мужчины в одежде, добавили в ведомстве. Личность погибшего пока не установлена.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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