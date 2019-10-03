В водоеме под Курском нашли тело мужчины
2 октября в полицию поступило сообщение об обнаружении тела мужчины в водоеме в Курчатове Курской области, сообщил в СК. По этому Курчатовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области проводится доследственная проверка.
В ходе осмотра места происшествия и проведения первоначальных проверочных мероприятий установлено, что в водоеме было тело мужчины в одежде, добавили в ведомстве. Личность погибшего пока не установлена.
По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU