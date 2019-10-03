2019-10-03T17:38:54+03:00
Общество

В Курской области стартовал проект «Детство без опасности»

Его цель – обучение родителей правилам перевозки детей
Яна ШЕЛЕСТ
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В Курской области стартовал проект "Детство без опасности".Яна ШЕЛЕСТ

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Проект предполагает единую систему обучения родителей обеспечению безопасности при перевозках детей Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Проект предполагает единую систему обучения родителей обеспечению безопасности при перевозках детейФото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курской области стартовал проект «Детство без опасности». Цель проекта – обучить будущих родителей правилам безопасной перевозки детей-пассажиров. В курском перинатальном центре по этому поводу состоялась пресс-конференция.

Дети — самые незащищенные участники дорожного движения Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Дети — самые незащищенные участники дорожного движенияФото: Яна ШЕЛЕСТ

Проект «Детство без опасности» предполагает единую систему обучения родителей обеспечению безопасности при перевозках детей в автомобилях. Мероприятие проводится МВД России совместно с Минздравом России и экспертным центром «Движение без опасности» в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

На базе перинатального центра в Курске в течение двух недель будут проходить лекции Фото: Яна ШЕЛЕСТ

На базе перинатального центра в Курске в течение двух недель будут проходить лекцииФото: Яна ШЕЛЕСТ

«Дети — самые незащищенные участники дорожного движения, и заботиться о них, конечно, должны взрослые. Мы благодарны организатором этой акции за возможность сформировать ответственное отношение родителей к перевозке детей в автомобилях», – подчеркнула Ирина Хмелевская.

Теперь на базе перинатального центра в Курске в течение двух недель будут проходить лекции, в рамках которых обученные тренеры расскажут будущим родителям о типовых заблуждениях взрослых об использовании детских удерживающих устройств, особенностях поездки с малышом, подготовке ребенка к поездке и правилах перехода дороги с коляской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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