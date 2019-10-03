В Курске учителям вручат премию "Признание"

СЕГОДНЯ 16:24 2019-10-03T16:24:06+03:00

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4 октября в 14.00 в Курской областной государственной филармонии (пл. Перекальского, 1) пройдет торжественное мероприятие для педагогов Курска, посвященное Дню учителя, а также торжественная церемония вручения ежегодной муниципальной премии «Признание» в области образования.

Премия «Признание» учреждена в 1995 году для поощрения лучших учителей, классных руководителей, педагогов дополнительного образования, воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, социальных педагогов, методистов, библиотечных работников, руководителей и их заместителей, других работников образовательных учреждений областного центра. Она присуждается за высокие достижения в педагогической и управленческой деятельности, за разработку и внедрение новых высокоэффективных педагогических и управленческих технологий, прогрессивных методов обучения и воспитания детей, за успехи в образовательной, воспитательной, научно-исследовательской, методической, организационной работе, за значительный вклад в развитие системы образования города Курска.

До 2019 года премия присуждалась по семи номинациям: «Педагогическое мастерство учителя», «Мастерство воспитателя», «Разработка оригинального комплекта (комплекса) дидактических, методических материалов по предмету, образовательной программе и (или) воспитательной работе», «Честь и достоинство», «Дебют. Новые педагогические дарования», «Руководитель», «Сотрудничество».

С этого года премия «Признание» присуждается по шести номинациям, так как в рамках всероссийского конкурса «Педагогический дебют» в Курске проводится муниципальный конкурс «Дебют. Новые педагогические дарования».

В каждой номинации присуждается три премии (первая премия – 50 000 рублей, вторая премия – 40 000 рублей, третья – 30 000 рублей).

В этом году лауреатами премии «Признание» станут 19 курских педагогов.

ИСТОЧНИК KP.RU