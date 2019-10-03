Курский школьник стал победителем Кубка мира по кикбоксингу

СЕГОДНЯ 16:08 2019-10-03T16:08:02+03:00

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Курский школьник Илья Атанов стал победителем Кубка мира по кикбоксингу World Cup Diamond.

Турнир проходил в Анапе. Там же воспитанник боксерского клуба «Вымпел» выполнил норматив кандидата в мастера спорта. World Cup Diamond собрал 1240 участников из 23 стран.

Кубок мира по кикбоксингу World Cup Diamond - это престижные международные соревнования класса «А», которые можно поставить в один ряд с такими известными состязаниями WAKO, как итальянский Кубок мира Best Fighter и Austrian Open Classic.

ИСТОЧНИК KP.RU