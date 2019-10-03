2019-10-03T15:58:09+03:00
Происшествия

Молодых курян подозревают в краже надгробий

Парни резали их на части и сдавали в лом
Ольга ДАНИЛОВА
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Полиция проверяет задержанных на причастность к другим эпизодамПолиция проверяет задержанных на причастность к другим эпизодамФото: Светлана ВОЛКОВА
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Шокирующий случай произошел в селе Дичня Курской области. Местные жители обнаружили, что кто-то ворует надгробия с сельского кладбища. Полицейские задержали подозреваемых в Курчатове.

Ранее к правоохранителям обращались горожане, заявившие о пропаже надгробий, изготовленных из нержавеющей стали. В руки полиции попали двое молодых людей 19 и 20 лет. Стражи порядка выяснили, что молодые люди демонтировали памятники, вывозили на своем транспорте, распиливали и сдавали на металлолом. Уже установлена их причастность к двум эпизодам краж. Сейчас выясняются все детали незаконной деятельности подозреваемых, а также их проверяют на возможную причастность к другим аналогичным кражам, совершенным с весны 2019 года, сказали в полиции.

Все, кто пострадал от действий злоумышленников, могут обращаться в Курчатовский отдел полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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