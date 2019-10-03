2019-10-03T14:41:42+03:00
Происшествия

Курянку обвиняют в краже ювелирных изделий

ЧП произошло в одном из торговых центров
Ольга ДАНИЛОВА
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Полиция проводит проверкуПолиция проводит проверкуФото: Светлана ВОЛКОВА
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Сотрудники Северо-Западного отдела полиции установили подозреваемую в краже ювелирных изделий из павильона в торговом центре. Кража произошла в июне этого года. Тогда составили ориентировку предполагаемой похитительницы, но задержать ее по «горячим» следам не удалось. Как позже выяснилось, девушка уехала из города не несколько месяцев и кардинально сменила внешний вид. В ходе очередной отработки посетителей торгового центра оперативники приняли решение проверить девушку, подходившую под фоторобот.

Во время первой беседы, она созналась в преступлении и пояснила, что за один вечер совершила два хищения. В первом случае забрала золотые серьги, которые продавец достала для другой посетительницы. А сразу после подошла к соседней стойке, откуда забрала дорогие наручные часы. Позднее она решила, что украшения ей не подходят, и продала знакомой, выдав их за свои. По этому факту проводится проверка для решения о возбуждении уголовного дела, сказали в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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