Более 100 тысяч паломников поклонились чудотворной иконе Курской Коренной
Более 100 тысяч паломников поклонились чудотворной иконе «Знамение» Курской Коренной.
Об этом сообщили в курской епархии. Святыня находилась в Знаменском кафедральном соборе. Курская епархия организовала круглосуточный доступ к чудотворной иконе Божией Матери «Знамение».
С 08:00 3 октября до 6:00 4 октября чудотворный образ будет находиться в Свято-Троицком кафедральном соборе Железногорска.
3 октября Курскую область с двухдневным визитом посетит духовник Святейшего Патриарха Кирилла схиархимандрит Илий (Ноздрин). Он вместе с верующими помолится у чудотворной иконы Божией Матери «Знамение». Запланирована встреча отца Илия с митрополитом Курским и Рыльским Германом, а также с насельниками Коренной пустыни и женского монастыря во имя преподобного Алексия, человека Божия в поселке Золотухино.
ИСТОЧНИК KP.RU