2019-10-03T14:32:10+03:00
Общество

Более 100 тысяч паломников поклонились чудотворной иконе Курской Коренной

3 октября образ будет находится в Железногорске
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Ежегодно паломники стекаются поклониться чудотворному образуЕжегодно паломники стекаются поклониться чудотворному образуФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

Более 100 тысяч паломников поклонились чудотворной иконе «Знамение» Курской Коренной.

Об этом сообщили в курской епархии. Святыня находилась в Знаменском кафедральном соборе. Курская епархия организовала круглосуточный доступ к чудотворной иконе Божией Матери «Знамение».

С 08:00 3 октября до 6:00 4 октября чудотворный образ будет находиться в Свято-Троицком кафедральном соборе Железногорска.

3 октября Курскую область с двухдневным визитом посетит духовник Святейшего Патриарха Кирилла схиархимандрит Илий (Ноздрин). Он вместе с верующими помолится у чудотворной иконы Божией Матери «Знамение». Запланирована встреча отца Илия с митрополитом Курским и Рыльским Германом, а также с насельниками Коренной пустыни и женского монастыря во имя преподобного Алексия, человека Божия в поселке Золотухино.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Курске учителям вручат премию "Признание"
Курский школьник стал победителем Кубка мира по кикбоксингу
Молодых курян подозревают в краже надгробий
В курской филармонии торжественно открыли Декаду пожилых людей
Курянку обвиняют в краже ювелирных изделий
В Курске снова отключат свет
В Курске отреставрировали старинное здание
В Курске выясняют причины неприятного запаха
Под Курском "Нива" перевернулась в кювет - пострадала женщина-водитель
Двух курян задержали с наркотиками
Под Курском дотла сгорел жилой дом
В Курской области капитально отремонтировали 156 домов
В Курске пройдет «Турнир мудрых»
Курянин угнал сломанный ВАЗ
Чудотворной иконе «Знамение» Курской Коренной поклонились более 100 тысяч паломников
Курские футболисты привезли серебро со всероссийских соревнований
В Курской области стартовала "горячая линия" по гриппу
В Курске супруга замдиректора предприятия незаконно получала пособия