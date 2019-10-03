Более 100 тысяч паломников поклонились чудотворной иконе Курской Коренной

СЕГОДНЯ 14:32 2019-10-03T14:32:10+03:00

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Более 100 тысяч паломников поклонились чудотворной иконе «Знамение» Курской Коренной.

Об этом сообщили в курской епархии. Святыня находилась в Знаменском кафедральном соборе. Курская епархия организовала круглосуточный доступ к чудотворной иконе Божией Матери «Знамение».

С 08:00 3 октября до 6:00 4 октября чудотворный образ будет находиться в Свято-Троицком кафедральном соборе Железногорска.

3 октября Курскую область с двухдневным визитом посетит духовник Святейшего Патриарха Кирилла схиархимандрит Илий (Ноздрин). Он вместе с верующими помолится у чудотворной иконы Божией Матери «Знамение». Запланирована встреча отца Илия с митрополитом Курским и Рыльским Германом, а также с насельниками Коренной пустыни и женского монастыря во имя преподобного Алексия, человека Божия в поселке Золотухино.

ИСТОЧНИК KP.RU