2019-10-03T13:11:23+03:00
Происшествия

В Курске снова отключат свет

Без электричества останутся десятки многоэтажек
Ольга ДАНИЛОВА
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Отключения пройдут во всех округахОтключения пройдут во всех округахФото: Светлана ВОЛКОВА
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В связи с проведением плановых работ в электрических сетях АО "Курские электрические сети" свет отключат на следующих улицах города:

В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:

С 7 по 11 октября с 9-30 до 16-00:

ул. Дейнеки 16а, 16Б,16в, 18, 18а; ул. Ольшанского 10, 12, 14, 14а, 14Б; Магистральный проезд 3, 5, 5а, 5б, 7;

с 9-00 до 16-00:

ул. Обоянская 42а, 42б, 42, 44, 40, 46, ул. Народная 7а, 7, 7б, 9; ул. Вольная; ул. Просторная; 4-7-е Каштановые переулки; ул. 1-я Кожевенная; ул. Гайдара 31-37, 32-40.

Тел. для справок: 32-32-15

В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:

С 7 по 11 октября с 9-00 до 17-00:

Ахтырский переулок 5/1 – 20; Ахтырский переулок 7, 11, 7Б, 7А, 15

Тел. для справок: 32-40-89

В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:

C 7 по 11 октября с 9-00 до 16-00:

ул. Октябрьская 94-222; ул. Маяковского 28-68; ул. Фрунзе 1-63, 38-58.

10 октября 2019г. с 13-30 до 16-00:

СНТ Ветеран; ул. Минская 1-33; ул. Киевская 61-65; ул. Брянская 1-31; ул. Гомельская 1-120.

Тел. для справок: 26-32-10

ИСТОЧНИК KP.RU

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