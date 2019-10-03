В Курске отреставрировали старинное здание

СЕГОДНЯ 12:11 2019-10-03T12:11:26+03:00

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Фасаду здания на улице Дзержинского вернули близкое к историческому состояние. Дом №21 был возведен в 19-м столетии, в нём находился городской общественный банк Филипцова.

В 1919 году в здании открылся музей искусств, в двадцатые годы его сместило Курское отделение Всероссийского кооперативного банка. В 30-е годы тут поместился союз совторгслужащих, позже – Дом науки и техники и городской парткабинет. Еще позже – Дом работников просвещения, а на первом этаже – универмаг №3.

ИСТОЧНИК KP.RU