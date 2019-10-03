2019-10-03T12:07:33+03:00
Происшествия

В Курске выясняют причины неприятного запаха

Куряне снова пожаловались на вонь в городе
Ольга ДАНИЛОВА
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Неприятный запах распространился днем 2 октябряНеприятный запах распространился днем 2 октябряФото: Светлана ВОЛКОВА
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2 октября с 14:00 в экстренные службы поступили многочисленные жалобы курян на неприятный запах в границах жилой застройки Курска.

Комитет экологической безопасности и природопользования Курской области передал информацию в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Курской области.

Специалистами Роспотребнадзора были отобраны пробы воздуха. В настоящее время проводятся лабораторные исследования, по результатам которых будут проведены контрольно-надзорные мероприятия природоохранными структурами, сказали в администрации региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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