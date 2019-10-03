В Курске выясняют причины неприятного запаха
2 октября с 14:00 в экстренные службы поступили многочисленные жалобы курян на неприятный запах в границах жилой застройки Курска.
Комитет экологической безопасности и природопользования Курской области передал информацию в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Курской области.
Специалистами Роспотребнадзора были отобраны пробы воздуха. В настоящее время проводятся лабораторные исследования, по результатам которых будут проведены контрольно-надзорные мероприятия природоохранными структурами, сказали в администрации региона.
ИСТОЧНИК KP.RU