В Курске выясняют причины неприятного запаха

СЕГОДНЯ 12:07 2019-10-03T12:07:33+03:00

Куряне снова пожаловались на вонь в городе

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2 октября с 14:00 в экстренные службы поступили многочисленные жалобы курян на неприятный запах в границах жилой застройки Курска.

Комитет экологической безопасности и природопользования Курской области передал информацию в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Курской области.

Специалистами Роспотребнадзора были отобраны пробы воздуха. В настоящее время проводятся лабораторные исследования, по результатам которых будут проведены контрольно-надзорные мероприятия природоохранными структурами, сказали в администрации региона.

ИСТОЧНИК KP.RU