2019-10-03T12:03:24+03:00
Происшествия

Под Курском "Нива" перевернулась в кювет - пострадала женщина-водитель

ДТП произошло на трассе М2-Крым
Ольга ДАНИЛОВА
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В Курской области ДТП происходят ежедневноВ Курской области ДТП происходят ежедневноФото: Светлана ВОЛКОВА
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ДТП произошло 2 октября примерно в 11:20. 32-летняя женщина-водитель за рулем автомобиля «Нива Шевроле» ехала по автодороге "М2-Крым"Октябрьского района со стороны Суджи в направлении села Дьяконово.

По пути на пятом километре по предварительным данным она не справилась с управлением и авто перевернулось в правый кювет по ходу движения, рассказали в ГИБДД. В результате ДТП женщина-водитель с травмами доставлена в Октябрьскую райбольницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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