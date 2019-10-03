Под Курском "Нива" перевернулась в кювет - пострадала женщина-водитель
ДТП произошло на трассе М2-Крым
В Курской области ДТП происходят ежедневноФото: Светлана ВОЛКОВА
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ДТП произошло 2 октября примерно в 11:20. 32-летняя женщина-водитель за рулем автомобиля «Нива Шевроле» ехала по автодороге "М2-Крым"Октябрьского района со стороны Суджи в направлении села Дьяконово.
По пути на пятом километре по предварительным данным она не справилась с управлением и авто перевернулось в правый кювет по ходу движения, рассказали в ГИБДД. В результате ДТП женщина-водитель с травмами доставлена в Октябрьскую райбольницу.
ИСТОЧНИК KP.RU