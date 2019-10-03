Двух курян задержали с наркотиками

СЕГОДНЯ 11:52 2019-10-03T11:52:21+03:00

В машине нашли весы и наркотики Фото: предоставлено пресс-службой

В машине они перевозили почти кило "синтетики"

Изменить размер текста: A A

Сотрудники УФСБ России по Курской области задержали двух граждан Российской Федерации, причастных к организации канала поставки в Курскую область синтетических наркотиков в особо крупном размере.

Куряне доставляли наркотики для их последующего сбыта через «тайники-закладки» в Курске, рассказали в УФСБ.

Контрразведчики в машине, на которой перевозили наркотики, нашли тайник, где было около кило "синтетики", весы, а также упаковочные материалы, предназначенные для фасовки наркотиков на мелкие партии.

На основании материалов оперативно-розыскной деятельности следственным отделением УФСБ России по Курской области против задержанных завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.

Сейчас проводятся дополнительные оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия по установлению иных лиц, причастных к противоправной деятельности, добавили в Управлении.

ИСТОЧНИК KP.RU