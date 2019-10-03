Двух курян задержали с наркотиками
Сотрудники УФСБ России по Курской области задержали двух граждан Российской Федерации, причастных к организации канала поставки в Курскую область синтетических наркотиков в особо крупном размере.
Куряне доставляли наркотики для их последующего сбыта через «тайники-закладки» в Курске, рассказали в УФСБ.
Контрразведчики в машине, на которой перевозили наркотики, нашли тайник, где было около кило "синтетики", весы, а также упаковочные материалы, предназначенные для фасовки наркотиков на мелкие партии.
На основании материалов оперативно-розыскной деятельности следственным отделением УФСБ России по Курской области против задержанных завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.
Сейчас проводятся дополнительные оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия по установлению иных лиц, причастных к противоправной деятельности, добавили в Управлении.
ИСТОЧНИК KP.RU