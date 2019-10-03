2019-10-03T10:04:56+03:00
Происшествия

Под Курском дотла сгорел жилой дом

Пожар произошел в Золотухинском районе
Яна ШЕЛЕСТ
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В ликвидации пожара принимали участие 12 человек и пять единиц техникиВ ликвидации пожара принимали участие 12 человек и пять единиц техникиФото: Из архива "КП"
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3 октября около трех часов утра в деревне 4-е Уколово Золотухинского района загорелся деревянный, обложенный кирпичом дом. На место происшествия выехали пожарные, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электросетей.

Возгорание локализовали в 03:11, ликвидировали - в 03:30. В доме размером 10х10 метров сгорела и обрушилась кровля, полностью выгорели внутренние помещения.

В ликвидации пожара принимали участие 12 человек и пять единиц техники, в том числе от МЧС пять человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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