В Курской области капитально отремонтировали 156 домов

СЕГОДНЯ 09:32 2019-10-03T09:33:32+03:00

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С начала текущего года в Курской области проведен капитальный ремонт 156 многоквартирных домом, что составляет 65%. Всего до конца года запланировано провести капитальный ремонт по 569 видам работ в 240 многоквартирных домах на сумму 1,2 млрд рублей.

«Сезонные работы, связанные с погодой, - ремонт крыш и фасадов - в основном завершены. Осталась реконструкция инженерных сетей. В целом работы проводятся по графику. Есть отдельные подрядчики, которые отстают максимум на две недели от установленных сроков. Фонд капитального ремонта выдал им предписания ликвидировать отставание», - рассказал генеральный директор фонда Артур Иванов.

Начался второй этап замены лифтового оборудования. До конца года планируется обновить 132 лифта в Курске, Железногорске, Курчатове. На первом этапе рабочие заменили 109 лифтов в 32 домах.

Кроме того, завершены конкурсные процедуры сверх плана по многоквартирным домам, по которым требуется срочный капитальный ремонт кровель. По таким домам срок проведения работ перенесен с более позднего периода на 2019 год. Подрядчики приступили к выполнению работ. До 15 ноября все должно быть завершено.

ИСТОЧНИК KP.RU