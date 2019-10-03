2019-10-03T09:33:32+03:00
Недвижимость

В Курской области капитально отремонтировали 156 домов

Начался второй этап замены лифтового оборудования
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
На первом этапе рабочие заменили 109 лифтов в 32 домахНа первом этапе рабочие заменили 109 лифтов в 32 домахФото: Яна ШЕЛЕСТ
Изменить размер текста:

С начала текущего года в Курской области проведен капитальный ремонт 156 многоквартирных домом, что составляет 65%. Всего до конца года запланировано провести капитальный ремонт по 569 видам работ в 240 многоквартирных домах на сумму 1,2 млрд рублей.

«Сезонные работы, связанные с погодой, - ремонт крыш и фасадов - в основном завершены. Осталась реконструкция инженерных сетей. В целом работы проводятся по графику. Есть отдельные подрядчики, которые отстают максимум на две недели от установленных сроков. Фонд капитального ремонта выдал им предписания ликвидировать отставание», - рассказал генеральный директор фонда Артур Иванов.

Начался второй этап замены лифтового оборудования. До конца года планируется обновить 132 лифта в Курске, Железногорске, Курчатове. На первом этапе рабочие заменили 109 лифтов в 32 домах.

Кроме того, завершены конкурсные процедуры сверх плана по многоквартирным домам, по которым требуется срочный капитальный ремонт кровель. По таким домам срок проведения работ перенесен с более позднего периода на 2019 год. Подрядчики приступили к выполнению работ. До 15 ноября все должно быть завершено.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Курском дотла сгорел жилой дом
В Курске пройдет «Турнир мудрых»
Курянин угнал сломанный ВАЗ
Чудотворной иконе «Знамение» Курской Коренной поклонились более 100 тысяч паломников
Курские футболисты привезли серебро со всероссийских соревнований
В Курской области стартовала "горячая линия" по гриппу
В Курске супруга замдиректора предприятия незаконно получала пособия
Курянин снял с чужой кредитки 23 тысячи рублей
В Курске 1800 водителям за долги запретили садиться за руль
Курянина отправили на исправработы за оскорбление участкового
На курянина завели уголовное дело за пособие по безработице
Курская облДума рассмотрит вопрос о снижении транспортного налога
Курский планетарий приглашает пенсионеров
В Курске установили памятник дирижеру эстрадного оркестра Гостелерадио
В Курске на проспекте Клыкова ВАЗ врезался в столб
Под Курском в аварию попал автомобиль ГИБДД
В Курской области продолжается уборка сахарной свеклы
Сегодня последний день пребывания иконы Божией Матери «Знамение» в Курске
В Курскую область на три дня пришло лето
Курянам предлагают поделиться фото времен Великой Отечественной войны
Курян приглашают бесплатно пройти экспресс-диагностику
В Курской области началась подготовка к Всероссийской переписи населения
Курянка ночью перепутала вора с собственным мужем
Под Курском нашли минометные мины
Под Курском сгорел дом
В Курске пройдет акция «Добро с доставкой на дом»
В Центральной городской библиотеке Курска прошел музыкальный вечер