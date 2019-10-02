Курянин угнал сломанный ВАЗ

СЕГОДНЯ 16:48 2019-10-02T16:48:12+03:00

Изменить размер текста: A A

26-летнего курянина задержали по подозрению в угоне ВАЗа. Прежде он уже был судим за аналогичное преступление и освободился из мест лишения свободы в марте этого года.

Подозреваемого задержали в Солнцевском районе, куда он уехал на угнанном ВАЗе к знакомой. Выяснилось, что ночью он взломал гараж и попытался завести машину. После безуспешных попыток, вор решил, что неисправен аккумулятор. Для решения этого вопроса из машины той же марки в соседнем дворе он вытащил аккумулятор и, присоединив его к ВАЗу, выкатил транспорт, на котором позднее и уехал.

Сейчас проверки для дальнейшего возбуждения уголовных дел, а также выясняется его причастность к другим преступлениям. В скором времени будет решен вопрос об аресте мужчины. Похищенный ВАЗ, а также украденный аккумулятор возвратят владельцам в технически исправном состоянии, сказали в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU