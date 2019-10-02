2019-10-02T16:48:12+03:00
Происшествия

Курянин угнал сломанный ВАЗ

Чтобы завести машину, в соседнем гараже вор снял аккумулятор
Ольга ДАНИЛОВА
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УМВД проводит проверкуУМВД проводит проверкуФото: Светлана ВОЛКОВА
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26-летнего курянина задержали по подозрению в угоне ВАЗа. Прежде он уже был судим за аналогичное преступление и освободился из мест лишения свободы в марте этого года.

Подозреваемого задержали в Солнцевском районе, куда он уехал на угнанном ВАЗе к знакомой. Выяснилось, что ночью он взломал гараж и попытался завести машину. После безуспешных попыток, вор решил, что неисправен аккумулятор. Для решения этого вопроса из машины той же марки в соседнем дворе он вытащил аккумулятор и, присоединив его к ВАЗу, выкатил транспорт, на котором позднее и уехал.

Сейчас проверки для дальнейшего возбуждения уголовных дел, а также выясняется его причастность к другим преступлениям. В скором времени будет решен вопрос об аресте мужчины. Похищенный ВАЗ, а также украденный аккумулятор возвратят владельцам в технически исправном состоянии, сказали в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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