2019-10-02T14:34:44+03:00
Происшествия

В Курске супруга замдиректора предприятия незаконно получала пособия

Женщина предоставила фальшивые справки о зарплате мужа
Ольга ДАНИЛОВА
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Курянке грозит судКурянке грозит судФото: Светлана ВОЛКОВА
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По закону субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставляются курянам в случае, если их расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов на оплату.

Желая получать такие выплаты, жительница Курска обратилась в отделение МКУ «МФЦ» с заявлением о предоставлении субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. В обоснование нуждаемости в материальной поддержке она предоставила фальшивые сведения о заработной плате супруга. Воспользовавшись бланками предприятия, на котором он работал в должности заместителя генерального директора, женщина указала сумму заработной платы на 30 тысяч рублей ниже фактической.

На основании представленных документов из бюджета была выплачена субсидия на оплату услуг ЖКХ - 12 тыс. рублей.

Через некоторое время женщина обратилась в Комитет социальной защиты населения Курска по вопросу назначения пособия на несовершеннолетних детей, куда также предоставила недостоверные сведения о заработной плате супруга. Факт фальсификации был выявлен в ходе проверки документов.

На основании материалов прокурорской завели уголовное дело по ч.1 ст. 159.2 УК РФ, по ч.3 ст.30 УК РФ, ч.1 ст.159.2 УК РФ (мошенничество и покушение на мошенничество при получении выплат).

ИСТОЧНИК KP.RU

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