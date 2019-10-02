Курянин снял с чужой кредитки 23 тысячи рублей

СЕГОДНЯ 14:25 2019-10-02T14:25:43+03:00

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Сотрудники Курчатовского отдела полиции поймали подозреваемого в краже денег с банковской карты курянина. Хозяин кредитки рассказал, что зайдя в личный кабинет онлайн-банка, обнаружил пропажу 23 тысяч рублей. Мужчина вспомнил, что его карта была привязана к номеру телефона, от которого он отказался несколько месяцев. Выяснилось, что этот номер достался прежде судимому жителю Щигровского района. Он сразу обнаружил, что новый телефон уже привязан к чужой кредитке.

Он несколько раз совершал перевод на свой счет, надеясь, что сообщения о снятии денег хозяин не получает. По факту кражи завели уголовное дело. Подозреваемый будет обязан возвратить украденную сумму. Полиция рекомендует ответственно относиться к своим данным, привязанным к различным счетам и мобильным устройствам. А при их замене, удостовериться, что номер отключен, а доступ посторонних людей с сбережениям заблокирован.

ИСТОЧНИК KP.RU