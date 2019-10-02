В Курске 1800 водителям за долги запретили садиться за руль
За восемь месяцев 2019 года 1747 курских водителей за долги ограничили в праве управления транспортными средствами. Из них 1631 постановление вынесено об ограничении специальных прав по исполнительным производствам о взыскании алиментов.
Данные меры зачастую быстро приводят к положительному результату. Так, с начала 2019 года судебные приставы вынесли 230 постановлений об отмене ограничения специального права в связи с окончанием и прекращением исполнительных производств.
За восемь месяцев текущего года в результате применения ограничения должников в праве на управление транспортным средством с них взыскали 30 млн рублей, сообщили в пресс-служба УФССП России по Курской области.
ИСТОЧНИК KP.RU