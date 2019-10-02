2019-10-02T14:13:26+03:00
Общество

В Курске 1800 водителям за долги запретили садиться за руль

Доступ к управлению транспортными средствами ограничили приставы
Яна ШЕЛЕСТ
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За восемь месяцев с должников взыскали 30 млн рублейЗа восемь месяцев с должников взыскали 30 млн рублейФото: Из архива "КП"
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За восемь месяцев 2019 года 1747 курских водителей за долги ограничили в праве управления транспортными средствами. Из них 1631 постановление вынесено об ограничении специальных прав по исполнительным производствам о взыскании алиментов.

Данные меры зачастую быстро приводят к положительному результату. Так, с начала 2019 года судебные приставы вынесли 230 постановлений об отмене ограничения специального права в связи с окончанием и прекращением исполнительных производств.

За восемь месяцев текущего года в результате применения ограничения должников в праве на управление транспортным средством с них взыскали 30 млн рублей, сообщили в пресс-служба УФССП России по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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