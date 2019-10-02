На курянина завели уголовное дело за пособие по безработице

СЕГОДНЯ 13:29 2019-10-02T13:29:58+03:00

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Как рассказали в прокуратуре, житель Беловского района обратился в ОКУ «Центр занятости населения Беловского района» с заявлением об оказании содействия в поиске подходящей работы. При этом он представил ложные сведения о том, что является безработным и не имеет заработка.

На основании этих документов ему назначили пособие в 4 900 рублей. Эту сумму курянин получал три месяца, деньги перечисляли на его расчетный счет.

По закону работающие по трудовому договору граждане не имеют права стоять на учете в качестве безработных и получать пособие, прокомментировали ситуацию в ведомстве.

На основании материалов прокурорской проверки против курянина завели уголовное дело по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ. Мужчину обвиняют в мошенничестве.

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU