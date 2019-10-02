Курская облДума рассмотрит вопрос о снижении транспортного налога

СЕГОДНЯ 13:14 2019-10-02T13:14:51+03:00

Для автомобилей с мощностью двигателя в пределах ста лошадиных сил изменение ставки налога должно снизиться до прежнего размера – 15 рублей. Сейчас он 25 рублей

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Подготовлен законопроект о внесении изменений в региональный закон «О транспортном налоге»

Как прокомментировал председатель правового комитета администрации Курской области Александр Ерменчук, с 24 сентября документ проходит обязательную процедуру общественного обсуждения, она завершится 3 октября.

После этого проект закона об уменьшении налоговых ставок будет внесен в Курскую областную Думу. Снижение налога будет возможно, только если облдума утвердит эти изменения на очередном заседании, которое состоится в третьей декаде октября.

Напомним, что для автомобилей с мощностью двигателя в пределах 100 лошадиных сил изменение ставки налога должно снизиться до прежнего размера – 15 рублей. Сейчас он 25 рублей. Для автомобилей мощностью от 100 до 150 лошадиных сил будет предложено снизить налог с 35 до 30 рублей, установив его на уровне соседних регионов.

Будут сохранены все действующие льготы по транспортному налогу для 13 категорий граждан, в том числе пенсионеров и многодетных семей. Для владельцев авто с мощностью двигателя от 100 до 150 лошадиных сил из этих категорий граждан будет сохранена льготная налоговая ставка в размере 10 рублей с каждой лошадиной силы. За этими же категориями граждан останутся льготы по полному освобождению от транспортного налога на автомобили отечественного производства мощностью до 100 лошадиных сил

ИСТОЧНИК KP.RU