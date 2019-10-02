Курский планетарий приглашает пенсионеров
В рамках Декады пожилого человека, которая стартовала 1 октября, Курский областной планетарий приглашает горожан почтенного возраста на увлекательный сеанс «Прогулка в космос». Он состоится 4 октября в 15.00.
Курский областной планетарий – единственный в Центральном Черноземье. Под его куполом проводятся яркие, зрелищные сеансы с демонстрацией звездного неба, движения Солнца, Луны и других планет, а также редких, необыкновенных явлений природы.
За более чем полувековой период Курский областной планетарий провел более 50 тысяч лекций, которые прослушали свыше 1 миллиона 300 тысяч человек; несколько поколений курян получили здесь представление о строении Вселенной.
Планетарий расположен по адресу: г. Курск, ул. Сонина, д. 4. Телефон: (471 2) 70-20-81. Вход свободный при наличии пенсионного удостоверения.
ИСТОЧНИК KP.RU