2019-10-02T12:36:41+03:00
Звезды

В Курске установили памятник дирижеру эстрадного оркестра Гостелерадио

Вадим Людвиковский был курянином
Ольга ДАНИЛОВА
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Имя Вадима Людовиковского носит оркестрИмя Вадима Людовиковского носит оркестрФото: из открытых источников
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В Курске на аллее славы установили памятник куряину – джазовому дирижеру Вадиму Людвиковскому.

Вадим Николаевич был художественным руководителем и дирижером Концертного эстрадного оркестра Гостелерадио. Музыку, в исполнении управляемого им оркестра, мы слышали в "Джентльменах удачи", "Я шагаю по Москве" и первых сериях "Ну, погоди!".

Судьба Людвиковского сложилась трагически. Долгие годы имя талантливого музыканта было предано забвению. Но в Курске память о нем живет до сих пор: в его честь проходят вечера памяти и концерты. Имя Вадима Людвиковского носит и Курский джаз-оркестр под управлением Эдуарда Кальмана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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