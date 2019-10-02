Под Курском в аварию попал автомобиль ГИБДД
ДТП произошло в Большесолдатском районе
Ранения получил водитель "Ауди"Фото: Из архива "КП"
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1 октября примерно в 15.15 около дома № 38 по улице Кооперативной в Большесолдатском районе, по предварительным данным, автомобиль «АУДИ 80» под управлением водителя, 1961 г.р., столкнулся с патрульным автомобилем ГИБДД «Лада Гранта» под управлением инспектора ДПС.
В результате ДТП водителя автомобиля «АУДИ 80» с ранением доставили в Большесолдатскую районную больницу, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.
ИСТОЧНИК KP.RU