2019-10-02T11:59:13+03:00
Происшествия

Под Курском в аварию попал автомобиль ГИБДД

ДТП произошло в Большесолдатском районе
Яна ШЕЛЕСТ
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Ранения получил водитель "Ауди"Ранения получил водитель "Ауди"Фото: Из архива "КП"
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1 октября примерно в 15.15 около дома № 38 по улице Кооперативной в Большесолдатском районе, по предварительным данным, автомобиль «АУДИ 80» под управлением водителя, 1961 г.р., столкнулся с патрульным автомобилем ГИБДД «Лада Гранта» под управлением инспектора ДПС.

В результате ДТП водителя автомобиля «АУДИ 80» с ранением доставили в Большесолдатскую районную больницу, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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