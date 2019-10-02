В Курской области продолжается уборка сахарной свеклы

СЕГОДНЯ 10:42 2019-10-02T10:42:28+03:00

Уже собрано более двух миллионов тонн корнеплодов

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В Курской области продолжаетcя уборка сахарной свеклы. Хозяйства уже собрали более двух миллионов тонн корнеплодов. Убрано 44% свекловичных плантаций – более 42 тыс. гектаров из 98 тыс. га. Средняя урожайность составляет 474 центнера с гектара.

По состоянию на 1 октября на сахарные заводы поступило 1,274 млн тонн сахарной свеклы со средней сахаристостью 18,7%, что на 0,9 процентных пункта выше прошлогоднего.

Более одного млн тонн свекловичного сырья уже переработано. Их него выработано 160 тыс. тонн сахара, что на 19 тыс. тонн больше уровня 2018 года. Ежесуточно сахарные заводы производят в пределах шести тыс. тонн сахара.

ИСТОЧНИК KP.RU