В Курскую область на три дня пришло лето

СЕГОДНЯ 09:45 2019-10-02T09:45:03+03:00

Столбик термометра поднимется до +22 градусов Фото: Из архива "КП"

В четверг температура воздуха поднимется до +22 градусов

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Дождь и ветер решили дать передышку уставшим от непогоды курянам. По прогнозу курского гидрометцентра 2 октября ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 8-13 метров в секунду. Температура воздуха +18…+20 ºС.

3 октября будет еще теплее, ночью +8…+10 ºС, днем – до +22 ºС, осадков также не ожидается. Ветер южный 7-12 м/с.

Максимальная воздуха температура 2 октября наблюдалась в 1927 году. Тогда столбик термометра поднялся до +25,1 ºС. Минимальная – в 1970 году. Она составила -2,3 ºС.

По прогнозам синоптиков, в выходные опять похолодает, и начнутся дожди.

ИСТОЧНИК KP.RU