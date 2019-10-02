В Курскую область на три дня пришло лето
Дождь и ветер решили дать передышку уставшим от непогоды курянам. По прогнозу курского гидрометцентра 2 октября ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 8-13 метров в секунду. Температура воздуха +18…+20 ºС.
3 октября будет еще теплее, ночью +8…+10 ºС, днем – до +22 ºС, осадков также не ожидается. Ветер южный 7-12 м/с.
Максимальная воздуха температура 2 октября наблюдалась в 1927 году. Тогда столбик термометра поднялся до +25,1 ºС. Минимальная – в 1970 году. Она составила -2,3 ºС.
По прогнозам синоптиков, в выходные опять похолодает, и начнутся дожди.
ИСТОЧНИК KP.RU