2019-10-02T09:09:36+03:00
Общество

Курянам предлагают поделиться фото времен Великой Отечественной войны

Карточки тех, кто сражался и трудился в тылу можно загрузить на специальный сайт
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Проект призван увековечить память фронтовиковПроект призван увековечить память фронтовиковФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

В апреле стартовал проект Минобороны РФ «Дорога памяти». Военное ведомство предложило всем желающим увековечить память о прошедших Великую Отечественную войну родственниках, загрузив их фотографии в мультимедийную галерею.

На сайт уже загружено более 240 тысяч снимков, среди них — фото фронтовиков, работников оборонных предприятий, партизан, жителей блокадного Ленинграда, сотрудников учреждений культуры и военных корреспондентов, а также всех, кто сражался и трудился в годы Великой Отечественной войны.

Весь контент войдет в одноименную мультимедийную галерею филиала Центрального музея Вооруженных сил Российской Федерации. Он будет создан на территории главного храма ВС России в Подмосковье к 75-летию Великой Победы.

Чтобы принять участие в проекте «Дорога памяти», нужно загрузить фотографии родственников на сайт www.doroga.mil.ru. Также фотографии и данные об участниках можно направить через ближайшие военные комиссариаты по месту жительства с пометкой «Дорога памяти».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На курянина завели уголовное дело за пособие по безработице
Курская облДума рассмотрит вопрос о снижении транспортного налога
Курский планетарий приглашает пенсионеров
В Курске установили памятник дирижеру эстрадного оркестра Гостелерадио
В Курске на проспекте Клыкова ВАЗ врезался в столб
Под Курском в аварию попал автомобиль ГИБДД
В Курской области продолжается уборка сахарной свеклы
Сегодня последний день пребывания иконы Божией Матери «Знамение» в Курске
В Курскую область на три дня пришло лето
Курян приглашают бесплатно пройти экспресс-диагностику
В Курской области началась подготовка к Всероссийской переписи населения
Курянка ночью перепутала вора с собственным мужем
Под Курском нашли минометные мины
Под Курском сгорел дом
В Курске пройдет акция «Добро с доставкой на дом»
В Центральной городской библиотеке Курска прошел музыкальный вечер