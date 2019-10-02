Курянам предлагают поделиться фото времен Великой Отечественной войны

СЕГОДНЯ 09:09 2019-10-02T09:09:36+03:00

Карточки тех, кто сражался и трудился в тылу можно загрузить на специальный сайт

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В апреле стартовал проект Минобороны РФ «Дорога памяти». Военное ведомство предложило всем желающим увековечить память о прошедших Великую Отечественную войну родственниках, загрузив их фотографии в мультимедийную галерею.

На сайт уже загружено более 240 тысяч снимков, среди них — фото фронтовиков, работников оборонных предприятий, партизан, жителей блокадного Ленинграда, сотрудников учреждений культуры и военных корреспондентов, а также всех, кто сражался и трудился в годы Великой Отечественной войны.

Весь контент войдет в одноименную мультимедийную галерею филиала Центрального музея Вооруженных сил Российской Федерации. Он будет создан на территории главного храма ВС России в Подмосковье к 75-летию Великой Победы.

Чтобы принять участие в проекте «Дорога памяти», нужно загрузить фотографии родственников на сайт www.doroga.mil.ru. Также фотографии и данные об участниках можно направить через ближайшие военные комиссариаты по месту жительства с пометкой «Дорога памяти».

ИСТОЧНИК KP.RU