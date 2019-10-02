2019-10-02T09:00:54+03:00
Здоровье

Курян приглашают бесплатно пройти экспресс-диагностику

Сделать это можно 2 октября
Ольга ДАНИЛОВА
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Курян приглашают проверить здоровьеКурян приглашают проверить здоровьеФото: Светлана ВОЛКОВА
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Курян приглашают пройти экспресс-диагностику с помощью кардиовизора. 2 октября в рамках Всемирного дня сердца под таким девизом пройдет акция в МЕГАГРИННе на улице Карла Маркса, 68.

Организаторы мероприятия - комитет здравоохранения Курской области. Все желающие смогут бесплатно с 12.00 до 16.00 измерить давление, узнать индекс массы тела, измерив рост и вес, определить концентрацию угарного газа в выдыхаемом воздухе, степень насыщения крови кислородом. Также посетителям предложат экспресс-диагностику с помощью кардиовизора для выявления начальных или скрытых признаков ишемии.

Проведя эти обследования, медицинские работники оценят состояние сердечно-сосудистой и дыхательной системы, выявят факторы риска заболеваемости обратившихся курян.

ИСТОЧНИК KP.RU

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