2019-10-02T08:54:50+03:00
Общество

В Курской области началась подготовка к Всероссийской переписи населения

Она пройдет по всей стране с 1 по 31 октября 2020 года
Ольга ДАНИЛОВА
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Перепись обещают сделать более "удобной"Перепись обещают сделать более "удобной"Фото: Светлана ВОЛКОВА
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Основной акцент сделан на применение новых технологий: самостоятельном заполнении переписных листов на портале государственных услуг, возможности пройти перепись в многофункциональных центрах, а также использовании переписчиками планшетов вместо бумажных бланков.

Как отмечают организаторы, благодаря нововведениям процесс переписи станет более удобным, а качество собираемой информации значительно повысится.

Переписчики будут иметь специальную экипировку и удостоверение, действительное при предъявлении паспорта.

Переписные листы статистики будут заполнять только со слов опрашиваемых, для их подтверждения не требуется никаких документов. При этом опрашиваемый имеет право отказаться отвечать на любой вопрос переписчика. Перепись населения абсолютно конфиденциальная.

Уже разработаны три формы бланков переписных листов. Бланк формы «Л» является основным и содержит 23 вопроса о социально-демографических характеристиках опрашиваемого. В форму «П» будут заноситься сведения о жилищных и санитарно-гигиенических условиях жизни населения. Для опроса временно находящихся в стране граждан предусмотрен бланк формы «В».

Благодаря Всероссийской переписи населения жители страны смогут узнать не только точные цифры о численности населения и национальном составе, но и увидеть социально-экономические процессы, происходящие в конкретном регионе, городе и селе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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