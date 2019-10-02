Курянка ночью перепутала вора с собственным мужем

СЕГОДНЯ 08:50 2019-10-02T08:50:36+03:00

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В Курске задержан мужчина, подозреваемый в серии квартирных краж. Он проникал в жилье курян глубокой ночью, когда люди спали и похищал деньги и ценные вещи. В каждом из случаев рецидивист методично проверял двери квартир в подъездах многоэтажек и входил в те, что оказывались открыты. В основном он забирал сумки и барсетки, которые люди оставляли в прихожей, вернувшись домой. Не обнаружив ничего ценного, он бесшумно заходил и в комнаты, где также воровал.

В одном из случаев хозяйка проснулась от постороннего шума, но в темноте решила, что это ее муж. Пропажу ценных вещей супруги обнаружили только утром. Всего по предварительным данным рецидивист обворовал пять квартир в областном центре. По всем фактам возбуждены уголовные дела. Фигуранту назначена мера пересечения в виде заключения под стражу. По решению суда он получит наказание по совокупности совершенных преступлений, сказали в полиции.

Полиция советует проявлять бдительность и заботиться о сохранности своего имущества. Подобные кражи, совершаются довольно часто, в том числе и днем. Привычка закрывать входную дверь квартиры изнутри и не оставлять без присмотра ценные вещи поможет избежать преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU