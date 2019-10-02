Под Курском нашли минометные мины

СЕГОДНЯ 08:42 2019-10-02T08:42:00+03:00

Мины уничтожили на полигоне Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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1 октября на телефон ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области» поступил звонок - местные жители нашли боеприпас времен Великой Отечественной войны в Железногорском районе.

На место ЧП были направлены группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции.

Обнаружены три минометные мины 82 мм. Спасатель забрали их и вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU