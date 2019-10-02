2019-10-02T08:38:52+03:00
Общество

Под Курском сгорел дом

Пожар произошел ночью
Ольга ДАНИЛОВА
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Пожар уничтожил вещи и мебельПожар уничтожил вещи и мебельФото: Из архива КП.
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В 00:48 2 октября в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании жилого дома в селе Карыж Глушковского района.

По данным МЧС по прибытии в 01:04 пожарные приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 01:07, ликвидировано в 01:10.

В результате пожара в жилом деревянном доме (кровля металлическая по деревянной обрешетке) полностью сгорели вещи и мебель, закопчены стены и потолок на всей площади дома.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU

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