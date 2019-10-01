С 1 октября в Курской области стартовал призыв на военную службу

СЕГОДНЯ 17:29 2019-10-01T17:29:02+03:00

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До конца декабря ряды Вооруженных сил РФ от Курской области должны пополнить чуть больше тысячи человек.

Теперь юноши, имеющие отсрочку или освобождение от службы по призыву, могут по собственному желанию от них отказаться.

«Изменения правил призыва коснутся тех ребят, кто имеет ученую степень, и студентов очного отделения программ бакалавриата, специалитета или магистратуры. До этого получавшие отсрочку в школе и бакалавриате воспользоваться ею третий раз не могли.

Еще одно изменение коснулось досрочного увольнения во время прохождения службы в армии. Конечно, для этого должны быть основания. Так, если во время прохождения службы у призывника родился второй ребенок, он может написать заявление и уйти досрочно на «гражданку». Помимо этого, новые изменения предусматриваются и для тех, кто хочет отказаться от отсрочек и пойти служить. Теперь родные братья и сыновья умерших в связи с исполнением военных обязанностей во время прохождения службы или нахождения на военных сборах вправе отказаться от отсрочки и смогут отдать долг Родине. Раньше у них этого права не было», - подчеркнул военный комиссар по Сеймскому и Центральному округам города Курска Игорь Ясько.

Также он отметил, что нелегко придется и тому, кто уклоняется от службы в армии.

«Ужесточились наказания за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины. Сумма штрафа вырастет в шесть раз, с 500 до 3000 рублей. Это касается и проигнорировавших повестку из-за переезда, а также для тех, кто не сообщил в военкомат об изменении семейного положения, смене места работы или учебы», - отметил военком.

Как отметил заместитель главы города Курска Владимир Гребенкин, в двух округах областного центра число уклонистов с каждым годом уменьшается.

«Если в апреле этого года их было 547 человек, то на сегодняшний день их уже чуть больше 400», - сказал он.

ИСТОЧНИК KP.RU