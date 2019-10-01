Хиты Queen в исполнении оркестра Bohemian Orchestra впервые прозвучат в Курске

СЕГОДНЯ 16:37 2019-10-01T16:37:37+03:00

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Хиты Queen в исполнении московского струнного оркестра Bohemian Orchestra впервые прозвучат на сцене Курской областной государственной филармонии! 25 октября вы услышите давно знакомые и любимые композиции: Bohemian Rhapsody, I Want To Break Free, Don’t Stop Me Now, Radio Ga Ga, We are the Champions, Show Must Go On, We Will Rock You и многие другие!

Bohemian Orchestra – поистине уникальный коллектив, не имеющий мировых аналогов. Молодые музыканты ведущих оркестров собрались, чтобы объединить музыку величайшей группы современности и проверенное веками звучание струнных. Две эпохи человечества в одном концерте! Трогательная мелодичность скрипок, обволакивающий бархат альтов и дерзкий напор виолончелей с непринужденной легкостью погрузят зал в атмосферу богемного блаженства.

После миллиардных сборов фильма о группе Queen, безоговорочном триумфе на Оскаре, побед на BAFTA и Золотом глобусе, миллионы людей открыли для себя мир потрясающей музыки Queen, присоединившись к целой армии квиноманов. Несомненно, Фредди Меркьюри, Брайан Мэй, Джон Дикон и Роджер Тейлор подарили человечеству целую музыкальную эру. Две сотни невероятных хитов на все времени – каждая песня Queen это абсолютный шедевр.

ИСТОЧНИК KP.RU