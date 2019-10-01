Назвали курские "управляйки", не готовые к зиме

СЕГОДНЯ 16:13 2019-10-01T16:13:36+03:00

Не все УК готовы к подаче тепла Фото: Светлана ВОЛКОВА

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В управление муниципального контроля Курска поступило 361 обращение граждан, управляющим организациям выдано 151 предписание об устранении выявленных нарушений. Куряне жаловались на протекания кровли, разгерметизацию межпанельных стыков, нарушение целостности оконных и дверных заполнений, образование трещин на наружных ограждающих конструкциях, подтопление подвалов.

Среди тех, кому они были направлены, - ООО «УК Сейм», ООО «Городская Управляющая Компания № 1», ООО УК «ПАРКОВАЯ», ООО «БЛАГОУСТРОЙСТВО».

Сейчас, как сообщает комитет ЖКХ Курска, подготовка ресурсных организаций к работе в зимних условиях близка к завершению. Средний уровень готовности к зиме управляющих организаций составляет 85 %. В числе нерадивых «управляек» - ООО УК «Гарант», ООО УК «Жилой Дом», ООО «УК Жилсервис Аркс», ООО УК «Мой Дом», ООО «Курскдомсервис», ООО «Курский двор», ООО «СпецстройКурск», ООО «Курская управляющая домовая компания», ООО «Перспектива», ООО УК «Проект Честное ЖКХ», ООО «Жилкомплекс Дружба», ООО УК «Наш город», ООО УК «ДЭЗ», МУП УК «Железнодорожная».

ИСТОЧНИК KP.RU